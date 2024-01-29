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Новожилова Майя Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

25.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: Егоров Константин Фёдорович

Мать: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Алексей

Рождение ребёнка
13.12.1957

Дочь: Бронникова (Новожилова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Новожилов Алексей

Рождение ребёнка
18.02.1965

Дочь: Шунова (Новожилова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Новожилов Алексей

Рождение ребёнка
25.09.1966

Дочь: Новожилова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Новожилов Алексей

Смерть
25.08.1985

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