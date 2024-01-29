Новожилова Майя Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1929
Дата смерти25.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новожилов Алексей
Рождение ребёнка
13.12.1957
Дочь: Бронникова (Новожилова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Новожилов Алексей
Рождение ребёнка
18.02.1965
Дочь: Шунова (Новожилова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Новожилов Алексей
Рождение ребёнка
25.09.1966
Дочь: Новожилова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Новожилов Алексей
Смерть
25.08.1985