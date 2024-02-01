Новожилов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1930
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1957
Дочь: Бронникова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Новожилова Майя Константиновна
Рождение ребёнка
18.02.1965
Дочь: Шунова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Новожилова Майя Константиновна
Рождение ребёнка
25.09.1966
Дочь: Новожилова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Новожилова Майя Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986