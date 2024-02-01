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Новожилов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1930

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1957

Дочь: Бронникова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Новожилова Майя Константиновна

Рождение ребёнка
18.02.1965

Дочь: Шунова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Новожилова Майя Константиновна

Рождение ребёнка
25.09.1966

Дочь: Новожилова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Новожилова Майя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Майя Константиновна

Смерть
1986
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