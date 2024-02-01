Бронникова (Новожилова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1957
Отец: Новожилов Алексей
Рождение ребёнка
11.10.1981
Сын: Бронников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бронников Александр
Рождение ребёнка
05.03.1983
Сын: Бронников Константин Александрович
Отец ребёнка: Бронников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бронников Александр