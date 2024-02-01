Бронникова (Новожилова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронникова (Новожилова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1957

Отец: Новожилов Алексей

Мать: Новожилова Майя Константиновна

Рождение ребёнка
11.10.1981

Сын: Бронников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бронников Александр

Рождение ребёнка
05.03.1983

Сын: Бронников Константин Александрович

Отец ребёнка: Бронников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Александр

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