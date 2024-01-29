Егорова Галина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1936
Дата смерти?.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1936
Рождение ребёнка
20.01.1961
Дочь: Панькив (Егорова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.06.1964
Сын: Егоров Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.03.1991