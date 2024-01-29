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Егорова Галина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1936

Дата смерти

?.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1936

Отец: Егоров Константин Фёдорович

Мать: Егорова (Завалишена) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
20.01.1961

Дочь: Панькив (Егорова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.06.1964

Сын: Егоров Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.03.1991

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