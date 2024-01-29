Егоров Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1903
Сын: Егоров Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Ивановна
Смерть
1936