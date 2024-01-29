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Егоров Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1903

Сын: Егоров Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Ивановна

Смерть
1936

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