Шемонаев Никита Ипатьевич
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шеманаев Ипат (Ипатий) Иванович
Мать: Шеманаева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Гусельникова (Шемонаева) Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Дочь: Гусельникова (Шемонаева) Варвара Никитична
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Поручитель
16.01.1894
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Ново-Пятковой, крестьянской дочери, девице Харитине Ефремовне Бубеновой в браке с жителем деревни Огнева заимка, крестьянином Иваном Филиппович... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1894
Дочь: (Шемонаева) Василиса (Васса) Никитична
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1896
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Поручитель
25.07.1899
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Фёдору Ивановичу Шемонаеву в браке с жительницей деревни Ново-Пятковой, крестьянской вдовой Татьяной Дмитриевной Балахнин... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1900
Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна
Поручитель
23.01.1908
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Огнева Заимка, крестьянской дочери, девице Дарье Митрофановне Шемонаевой в браке с жителем села Ганюшкино Зимовье, крестьянином Дмитрием Дмитри... Показать все
Смерть
Неизвестно