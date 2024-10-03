Шемонаев Никита Ипатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Никита Ипатьевич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеманаев Ипат (Ипатий) Иванович

Мать: Шеманаева Аксинья

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемонаева Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемонаев Василий Никитич

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Шемонаев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Гусельникова (Шемонаева) Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Шемонаев Андрей Никитич

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Дочь: Гусельникова (Шемонаева) Варвара Никитична

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Сын: Шемонаев Николай Никитич

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
16.01.1894
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Ново-Пятковой, крестьянской дочери, девице Харитине Ефремовне Бубеновой в браке с жителем деревни Огнева заимка, крестьянином Иваном Филиппович... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1894

Дочь: (Шемонаева) Василиса (Васса) Никитична

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.02.1896

Сын: Шемонаев Кирилл Никитич

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
25.07.1899
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем жениху, жителю деревни Огнева Заимка, крестьянину Фёдору Ивановичу Шемонаеву в браке с жительницей деревни Ново-Пятковой, крестьянской вдовой Татьяной Дмитриевной Балахнин... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1900

Сын: Шемонаев Георгий Никитич

Мать ребёнка: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
23.01.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем невесте, жительнице деревни Огнева Заимка, крестьянской дочери, девице Дарье Митрофановне Шемонаевой в браке с жителем села Ганюшкино Зимовье, крестьянином Дмитрием Дмитри... Показать все
Смерть
Неизвестно

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