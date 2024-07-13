(Шемонаева) Василиса (Васса) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шемонаева) Василиса (Васса) Никитична

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1894

Отец: Шемонаев Никита Ипатьевич

Мать: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
02.06.1894
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Пётр Сидонский, псаломщик Павел Книжников. Крёстная - жительница деревни Огнева заимка, крестьянская дочь, девица Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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