(Шемонаева) Василиса (Васса) Никитична
Место рождения
Дата рождения08.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1894
Крещение
02.06.1894
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил священник Пётр Сидонский, псаломщик Павел Книжников. Крёстная - жительница деревни Огнева заимка, крестьянская дочь, девица Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно