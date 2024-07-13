Шемонаев Георгий Никитич
Место рождения
Дата рождения03.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1900
Крещение
26.01.1900
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Иван Соколов, псаломщик Андрей Конюхов. Крёстный - житель села Ганюшкино Зимовье, крестьянин Потап Афанасьевич Южин. Крёстная -... Показать все
Смерть
Неизвестно