Шемонаев Георгий Никитич 03.01.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Георгий Никитич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1900

Отец: Шемонаев Никита Ипатьевич

Мать: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
26.01.1900
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Иван Соколов, псаломщик Андрей Конюхов. Крёстный - житель села Ганюшкино Зимовье, крестьянин Потап Афанасьевич Южин. Крёстная -... Показать все
Смерть
Неизвестно

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