Гусельникова (Шемонаева) Варвара Никитична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890
Крещение
Вычислено 1890
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая.
Восприемник
08.07.1903
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Огнева Заимка, крестьянина Шемонаева Василия Егоровича (двоюродный брат) и жены его Шемонаевой Ксении Фёдоровны, Анне (двоюродная племянница). Крещение... Показать все
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: (Гусельникова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Гусельников Александр Фёдорович
Смерть
Неизвестно