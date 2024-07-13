Гусельникова (Шемонаева) Варвара Никитична Вычислено 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусельникова (Шемонаева) Варвара Никитична

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890

Отец: Шемонаев Никита Ипатьевич

Мать: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
Вычислено 1890
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая.
Восприемник
08.07.1903
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стала крёстной дочери жителя деревни Огнева Заимка, крестьянина Шемонаева Василия Егоровича (двоюродный брат) и жены его Шемонаевой Ксении Фёдоровны, Анне (двоюродная племянница). Крещение... Показать все
Бракосочетание
До 1908

Муж: Гусельников Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: (Гусельникова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Гусельников Александр Фёдорович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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