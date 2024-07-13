(Гусельникова) Евдокия Александровна 01.03.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусельникова) Евдокия Александровна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908

Отец: Гусельников Александр Фёдорович

Мать: Гусельникова (Шемонаева) Варвара Никитична

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
08.03.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Крёстный - житель деревни Огнева Заимка, крестьянин Николай Никитич Шемонаев (р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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