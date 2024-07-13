Шемонаев Василий Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
До 1892
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.07.1893
Дочь: (Шемонаева) Олимпиада Васильевна
Мать ребёнка: Шемонаева Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
18.12.1903
Сын: Шемонаев Себастьян Васильевич
Мать ребёнка: Шемонаева Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
09.10.1906
Сын: Шемонаев Яков (Иаков) Васильевич
Мать ребёнка: Шемонаева Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно