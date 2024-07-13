Шемонаев Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемонаев Василий Никитич

Шемонаев Василий Никитич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемонаев Никита Ипатьевич

Мать: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1892

Жена: Шемонаева Мария Абрамовна

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.07.1893

Дочь: (Шемонаева) Олимпиада Васильевна

Мать ребёнка: Шемонаева Мария Абрамовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1903

Сын: Шемонаев Себастьян Васильевич

Мать ребёнка: Шемонаева Мария Абрамовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1906

Сын: Шемонаев Яков (Иаков) Васильевич

Мать ребёнка: Шемонаева Мария Абрамовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.