Шемонаева Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаева Мария Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1892

Муж: Шемонаев Василий Никитич

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.07.1893

Дочь: (Шемонаева) Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Шемонаев Василий Никитич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.12.1903

Сын: Шемонаев Себастьян Васильевич

Отец ребёнка: Шемонаев Василий Никитич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1906

Сын: Шемонаев Яков (Иаков) Васильевич

Отец ребёнка: Шемонаев Василий Никитич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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