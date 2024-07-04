(Шемонаева) Олимпиада Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1893
Крещение
12.08.1893
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил младший священник Пётр Сидонский. Крёстный - житель деревни Огнева заимка, крестьянин Василий Трофимович Пьянков. Крёстная - ж... Показать все
Смерть
Неизвестно