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(Шемонаева) Олимпиада Васильевна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

31.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1893

Отец: Шемонаев Василий Никитич

Мать: Шемонаева Мария Абрамовна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.08.1893
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Крестил младший священник Пётр Сидонский. Крёстный - житель деревни Огнева заимка, крестьянин Василий Трофимович Пьянков. Крёстная - ж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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