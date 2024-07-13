Шемонаев Николай Никитич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Крещение
Вычислено 1893
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая.
Восприемник
08.03.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным дочери жителя деревни Огнева Заимка, крестьянина Гусельникова Александра Фёдоровича и жены его Гусельниковой Варвары Никитичны (родная сестра), Евдокии (родная племянница). К... Показать все
Смерть
Неизвестно