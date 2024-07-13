Шемонаев Николай Никитич Вычислено 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Николай Никитич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: Шемонаев Никита Ипатьевич

Мать: Шемонаева Евфимия Ивановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
Вычислено 1893
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая.
Восприемник
08.03.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным дочери жителя деревни Огнева Заимка, крестьянина Гусельникова Александра Фёдоровича и жены его Гусельниковой Варвары Никитичны (родная сестра), Евдокии (родная племянница). К... Показать все
Смерть
Неизвестно

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