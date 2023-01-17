Семчевская Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемчевская Клавдия Константиновна

Семчевская Клавдия Константиновна

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

22.04.1890 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1890 ст.

Отец: Семчевский Константин Михайлович

Мать: Корнилова Екатерина Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Белоголовина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Белоголовин Павел Нестерович

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Белоголовин Олег Павлович

Отец ребёнка: Белоголовин Павел Нестерович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close