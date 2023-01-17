Семчевская Клавдия Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.04.1890 ст.
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1890 ст.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Белоголовина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Белоголовин Павел Нестерович
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белоголовин Олег Павлович
Отец ребёнка: Белоголовин Павел Нестерович
Смерть
1954