Корнилова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1875 ст.
Дочь: Семчевская Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1877
Сын: Семчевский Александр Константинович
Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1880
Сын: Семчевский Григорий Константинович
Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1881
Сын: Семчевский Виктор Константинович
Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1890 ст.
Дочь: Семчевская Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович
Смерть
Неизвестно