Корнилова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1875 ст.

Дочь: Семчевская Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.08.1877

Сын: Семчевский Александр Константинович

Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Семчевский Григорий Константинович

Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1881

Сын: Семчевский Виктор Константинович

Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович

Рождение ребёнка
22.04.1890 ст.

Дочь: Семчевская Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Семчевский Константин Михайлович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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