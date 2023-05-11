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Белоголовин Павел Нестерович

Место рождения

Слобода, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Белоголовина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Семчевская Клавдия Константиновна

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Белоголовин Олег Павлович

Мать ребёнка: Семчевская Клавдия Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
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