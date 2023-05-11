Белоголовин Павел Нестерович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Белоголовина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Семчевская Клавдия Константиновна
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белоголовин Олег Павлович
Мать ребёнка: Семчевская Клавдия Константиновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942