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Белоголовин Олег Павлович
Белоголовин Олег Павлович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1925
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Белоголовин Павел Нестерович
Мать
Семчевская Клавдия Константиновна
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Белоголовин Павел Нестерович
Мать:
Семчевская Клавдия Константиновна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1941
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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