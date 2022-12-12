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Белоголовин Олег Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1925

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Белоголовин Павел Нестерович

Мать: Семчевская Клавдия Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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