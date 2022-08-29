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Меньщиков Иван

Место рождения

Фокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Меньщиков Иван

Мать: не указана

Фокино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Нижегородский уезд, с. Фокина (Сомовка)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Меньщиков Петр

Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Меньщиков Кирилл

Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Меньщиков Макар

Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Меньщиков Сергей

Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Елфимовых (Меньщикова) Парасковья

Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1754
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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