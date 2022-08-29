Меньщиков Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Меньщиков Иван
Мать: не указана
Нижегородский уезд, с. Фокина (Сомовка)
Рождение ребёнка
1730
Сын: Меньщиков Петр
Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Меньщиков Кирилл
Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Меньщиков Макар
Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Меньщиков Сергей
Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Елфимовых (Меньщикова) Парасковья
Мать ребёнка: Меньщикова Неонила Ивановна
Смерть
1754