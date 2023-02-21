Шерлаимова (Меньщикова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Меньщиков Иван

Мать: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шерлаимов Яков

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Толшмякова Анна

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шерлаимов Григорий

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерлаимов Иван 2-й

Смерть
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
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