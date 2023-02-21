Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шерлаимов Яков
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Толшмякова Анна
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шерлаимов Григорий
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шерлаимов Иван 2-й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерлаимов Иван 2-й
Смерть
Неизвестно