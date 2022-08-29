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Шерлаимов Иван 2-й

Место рождения

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шерлаимова) Улита

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шерлаимов) Дарья

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Шерлаимова) Анастасия

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Шерлаимова) Зиновия

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шерлаимов Яков

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Толшмякова (Шерлаимова) Анна

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шерлаимов Григорий

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Шерлаимова) Лукерья

Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1811
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

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