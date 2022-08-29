Шерлаимов Иван 2-й
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шерлаимова) Улита
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шерлаимов) Дарья
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Шерлаимова) Анастасия
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Шерлаимова) Зиновия
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шерлаимов Яков
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Толшмякова (Шерлаимова) Анна
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шерлаимов Григорий
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Шерлаимова) Лукерья
Мать ребёнка: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Смерть
1811