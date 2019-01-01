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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3939Ашапский горный, зав.при рч. Ашапе большом.903957615431801Церковь православная 1. Волостное правление. Медеплавильная фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1238. Ашанский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Большом Ашане, дворов 627, жителей 3441, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь пр Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Ашапский или Ашап на р. Ашапе, основан в 1744 году Демидовым (ныне не действует); прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., фельд. п., баз. по воскре Показать все Ашапское общество69917491899Мастеровые ПравославныеРусские89—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ашапский завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347382Ашапсело57°07'00"56°32'00"O-40-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57638402101с Ашапсело