село Ашап, село Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ашап

Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3939Ашапский горный, зав.при рч. Ашапе большом.903957615431801Церковь православная 1. Волостное правление. Медеплавильная фабрика 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Ашанская волость
1238. Ашанский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Большом Ашане, дворов 627, жителей 3441, волостное правление (уездный город в 87 верстах), церковь пр Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Ашапская волость
1) з. Ашапский или Ашап на р. Ашапе, основан в 1744 году Демидовым (ныне не действует); прав. церк., зем. шк., библиотека, вол. прав., зем. ст., фельд. п., баз. по воскре Показать все Ашапское общество69917491899Мастеровые ПравославныеРусские89

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Ашапская волость
село Ашапский завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ординский район
347382Ашапсело57°07'00"56°32'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ординский муниципальный район, Ашапское сельское поселение
57638402101с Ашапсело
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