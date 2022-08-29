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Меньщикова Неонила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Меньщиков Петр

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Рождение ребёнка
1731

Сын: Меньщиков Кирилл

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Рождение ребёнка
1736

Сын: Меньщиков Макар

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Рождение ребёнка
1740

Сын: Меньщиков Сергей

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Елфимовых (Меньщикова) Парасковья

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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