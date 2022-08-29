Меньщикова Неонила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Меньщиков Петр
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1731
Сын: Меньщиков Кирилл
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1736
Сын: Меньщиков Макар
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1740
Сын: Меньщиков Сергей
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Шерлаимова (Меньщикова) Дарья
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Елфимовых (Меньщикова) Парасковья
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Смерть
Неизвестно