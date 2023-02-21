Меньщиков Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщиков Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

1704 г.р.

Дети

1757 г.р.
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1764 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Меньщиков Иван

Мать: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Меньщикова Аника

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Меньщиков Иван

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна

Рождение ребёнка
1765

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна

Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край