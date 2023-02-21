Меньщиков Макар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1757
Сын: Меньщикова Аника
Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна
Рождение ребёнка
1762
Рождение ребёнка
1764
Сын: Меньщиков Иван
Мать ребёнка: Меньщикова Феодосья Максимовна
Рождение ребёнка
1765
Рождение ребёнка
1781
Смерть
Неизвестно