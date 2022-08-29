Меньщикова Феодосья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньщикова Феодосья Максимовна

Меньщикова Феодосья Максимовна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Меньщикова Аника

Отец ребёнка: Меньщиков Макар

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Меньщиков Петр

Отец ребёнка: Меньщиков Макар

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Меньщиков Иван

Отец ребёнка: Меньщиков Макар

Рождение ребёнка
1765

Сын: Меньщиков Ивойло (Иов)

Отец ребёнка: Меньщиков Макар

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Унжакова (Меньщикова) Дарья

Отец ребёнка: Меньщиков Макар

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.