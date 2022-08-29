Меньщикова Феодосья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Меньщикова Аника
Отец ребёнка: Меньщиков Макар
Рождение ребёнка
1762
Сын: Меньщиков Петр
Отец ребёнка: Меньщиков Макар
Рождение ребёнка
1764
Сын: Меньщиков Иван
Отец ребёнка: Меньщиков Макар
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Меньщиков Макар
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Унжакова (Меньщикова) Дарья
Отец ребёнка: Меньщиков Макар
Смерть
Неизвестно