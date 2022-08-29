Меньщиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Меньщиков Макар
Бракосочетание
1795
Рождение ребёнка
1800
Сын: Меньщиков Максим
Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Старцова (Меньщикова) Анна
Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меньщиков Сергей
Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Меньщиков Константин
Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фролова (Меньщикова) Ирина
Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Смерть
1834