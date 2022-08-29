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Меньщиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Меньщиков Макар

Мать: Меньщикова Феодосья Максимовна

Бракосочетание
1795

Жена: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Меньщиков Максим

Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Старцова (Меньщикова) Анна

Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меньщиков Сергей

Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Меньщиков Константин

Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фролова (Меньщикова) Ирина

Мать ребёнка: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1834
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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