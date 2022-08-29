Елфимовых (Меньщикова) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимовых (Меньщикова) Парасковья

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

1704 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Меньщиков Иван

Мать: Меньщикова Неонила Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1771

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1771

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1782

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1785

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

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