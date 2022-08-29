Елфимовых (Меньщикова) Парасковья
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1771
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1771
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1782
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1785
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно