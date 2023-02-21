Меньщиков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщиков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Меньщиков Иван

Мать: Меньщикова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Меньщиков Филипп

Мать ребёнка: Меньщикова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Меньщиков Карп

Мать ребёнка: Меньщикова Акилина Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Акилина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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