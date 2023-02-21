Меньщиков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1751
Сын: Меньщиков Филипп
Мать ребёнка: Меньщикова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Меньщиков Карп
Мать ребёнка: Меньщикова Акилина Васильевна
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно