Меньщикова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Меньщиков Филипп
Отец ребёнка: Меньщиков Петр
Рождение ребёнка
1756
Сын: Меньщиков Карп
Отец ребёнка: Меньщиков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков Петр
Смерть
Неизвестно