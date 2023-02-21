Меньщикова Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Меньщиков Филипп

Отец ребёнка: Меньщиков Петр

Рождение ребёнка
1756

Сын: Меньщиков Карп

Отец ребёнка: Меньщиков Петр

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Петр

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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