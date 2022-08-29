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Меньщиков Карп

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1756

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Меньщиков Петр

Мать: Меньщикова Акилина Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова (Меньщикова) Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична

Бракосочетание
1776

Жена: Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична

Рождение ребёнка
1788

Сын: Меньщиков Корнилий

Мать ребёнка: Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Меньщиков Трофим

Мать ребёнка: Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1826
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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