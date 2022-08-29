Меньщиков Карп
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Меньщиков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1776
Рождение ребёнка
1788
Сын: Меньщиков Корнилий
Мать ребёнка: Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична
Рождение ребёнка
1808
Сын: Меньщиков Трофим
Мать ребёнка: Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична
Смерть
1826