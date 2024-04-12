Барабанова Анастасия Езекиелева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Анастасия Езекиелева

Место рождения

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иезекиел

Мать: не указана

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Барабанов Яков Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1876

Сын: Барабанов Иван Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1880

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1884

Дочь: Зараева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1887

Сын: Барабанов Василий Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Волкова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Иван Егорович

Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Егор Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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