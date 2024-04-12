Барабанова Анастасия Езекиелева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иезекиел
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Рождение ребёнка
04.01.1876
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Рождение ребёнка
30.07.1880
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Рождение ребёнка
21.07.1884
Дочь: Зараева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Рождение ребёнка
01.07.1887
Сын: Барабанов Василий Егорович
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Волкова Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барабанов Егор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно