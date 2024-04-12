Волкова (Барабанова) Екатерина Егоровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти21.05.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
22.01.1914
Рождение ребёнка
03.12.1915
Сын: Волков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.06.1917
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Волков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1961