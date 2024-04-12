Волкова (Барабанова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Барабанова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

21.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Барабанов Егор Трофимович

Мать: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1914

Муж: Волков Василий Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Волков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
07.06.1917

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Волков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Волков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.05.1961
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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