Барабанов Егор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Рождение ребёнка
04.01.1876
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Рождение ребёнка
30.07.1880
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Рождение ребёнка
21.07.1884
Дочь: Зараева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Рождение ребёнка
01.07.1887
Сын: Барабанов Василий Егорович
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Волкова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1914