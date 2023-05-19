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Барабанов Егор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабанов Трофим Тимофеев

Мать: Барабанова Елизавета Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Барабанов Яков Егорович

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1876

Сын: Барабанов Иван Егорович

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1880

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1884

Дочь: Зараева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1887

Сын: Барабанов Василий Егорович

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Волкова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Иван Егорович

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабанова Анастасия Езекиелева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1914
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
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