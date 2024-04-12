Барабанов Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1894
Сын: Барабанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Барабанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
03.08.1897
Мать ребёнка: Барабанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
11.09.1899
Мать ребёнка: Барабанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Барабанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Барабанов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Барабанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Барабанова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно