Барабанова Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Марина Александровна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1894

Сын: Барабанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1897

Сын: Барабанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Барабанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Барабанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Барабанов Павел Иванович

Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Иван Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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