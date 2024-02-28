Барабанова Марина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Рождение ребёнка
28.12.1894
Сын: Барабанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович
Рождение ребёнка
03.08.1897
Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1899
Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Барабанов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Барабанов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно