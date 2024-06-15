Барабанова Марфа Феофанова 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Барабанова Марфа Феофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Трофим Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Барабанов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Барабанова) Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1844

Дочь: (Барабанова) Наталья Трофимова

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Барабанов Семен Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Барабанов Егор Трофимович

Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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