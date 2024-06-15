Барабанова Марфа Феофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Барабанов Петр Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Барабанова) Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов
Рождение ребёнка
13.08.1844
Дочь: (Барабанова) Наталья Трофимова
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов
Рождение ребёнка
28.08.1847
Сын: Барабанов Семен Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Барабанов Егор Трофимович
Отец ребёнка: Барабанов Трофим Семенов
Смерть
Неизвестно