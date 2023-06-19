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Барабанов Яков Егорович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Барабанов Егор Трофимович

Мать: Барабанова Анастасия Езекиелева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.04.1890

Жена: Барабанова Марья Николаевна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Барабанова Марья Николаевна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Барабанова Марья Николаевна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно