Барабанов Яков Егорович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
13.04.1890
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Барабанова Марья Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Барабанова Марья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно