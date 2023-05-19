Иезекиел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иезекиел

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иезекиелев

Мать ребёнка: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабанова Анастасия Езекиелева

Мать ребёнка: не указана

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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