Аграфена Гаврилова 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аграфена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Иезекиел Карпов

Отец ребёнка: Карп Егоров

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Петр Карпов

Отец ребёнка: Карп Егоров

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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