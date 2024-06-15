Аграфена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иезекиел Карпов
Отец ребёнка: Карп Егоров
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петр Карпов
Отец ребёнка: Карп Егоров
Смерть
Неизвестно