Серебренникова (Чухарева) Вера Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Чухарева) Вера Савельевна

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Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1899

Дата смерти

27.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899

Отец: Чухарев Савелий Иванович

Мать: Чухарева Прасковья

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Серебренников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Серебренников Николай Игнатьевич

Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Субботина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Игнатьевич

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1935

Дочь: Липина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Серебренников Николай Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Николай Игнатьевич

Образование
Неизвестно
два класса
Смерть
27.07.1981
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область
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