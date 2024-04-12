Серебренникова (Чухарева) Вера Савельевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1899
Дата смерти27.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899
Отец: Чухарев Савелий Иванович
Мать: Чухарева Прасковья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Серебренников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Серебренников Николай Игнатьевич
Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Субботина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.07.1935
Дочь: Липина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Серебренников Николай Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
два класса
Смерть
27.07.1981
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область