Серебренников Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренников Николай Игнатьевич

Серебренников Николай Игнатьевич

avatar

Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

22.05.1900

Дата смерти

10.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900

Отец: Серебренников Игнатий Алексеев

Мать: Серебренникова Агафья Ефимова

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Серебренников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Серебренникова Вера Савельевна

Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Субботина Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Серебренникова Вера Савельевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1935

Дочь: Липина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Серебренникова Вера Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Вера Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
зам председателя - главный бугалтер (экономист)
Образование
Неизвестно
церковно - приходская школа
Смерть
10.07.1978
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область