Серебренников Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1900
Дата смерти10.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900
Рождение ребёнка
1919
Сын: Серебренников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Серебренникова Вера Савельевна
Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Субботина Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Серебренникова Вера Савельевна
Рождение ребёнка
27.07.1935
Дочь: Липина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Серебренникова Вера Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
зам председателя - главный бугалтер (экономист)
Образование
Неизвестно
церковно - приходская школа
Смерть
10.07.1978
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область