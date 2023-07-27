Серебренников Игнатий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1862
Дата смерти20.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1862
Отец: Серебренников Алексей
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Просвирнина Матрена Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Серебренников Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Просвирнина Сусанна Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Федосеева Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
22.05.1900
Сын: Серебренников Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Серебренников Афонасий Игнатьевич
Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова
Смерть
20.02.1943