Серебренников Игнатий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Игнатий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1862

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1862

Отец: Серебренников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Просвирнина Матрена Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Серебренников Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Просвирнина Сусанна Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Федосеева Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Серебренников Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Ефимова

Смерть
20.02.1943
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