Просвирнина (Серебренников) Матрена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Просвирнин Алекс Феодорович
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Просвирнин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Просвирнин Павел Федорович
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941