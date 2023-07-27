Просвирнина (Серебренников) Матрена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнина (Серебренников) Матрена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Серебренников Игнатий Алексеев

Мать: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Просвирнин Алекс Феодорович

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Просвирнин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Просвирнин Павел Федорович

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирнин Федор Максимович

Смерть
1941
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