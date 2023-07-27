Серебренникова (Серебренникова) Агафья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1860
Дата смерти20.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Просвирнина Матрена Игнатьевна
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Серебренников Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Просвирнина Сусанна Игнатьевна
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Федосеева Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Рождение ребёнка
22.05.1900
Сын: Серебренников Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Серебренников Афонасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев
Смерть
20.12.1940