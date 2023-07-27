Серебренникова (Серебренникова) Агафья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Серебренникова) Агафья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1860

Дата смерти

20.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Просвирнина Матрена Игнатьевна

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Серебренников Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Просвирнина Сусанна Игнатьевна

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Федосеева Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Серебренников Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Серебренников Игнатий Алексеев

Смерть
20.12.1940