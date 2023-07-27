Серебренников Афонасий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Афонасий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Серебренников Игнатий Алексеев

Мать: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебренников Геннадий Афанасьевич

Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебренников Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебренников Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Озорнина Леонилла Афанасьевка

Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Парасковья Ивановна

Смерть
Около 1996
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