Серебренников Афонасий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебренников Геннадий Афанасьевич
Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебренников Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебренников Андрей Афанасьев
Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Озорнина Леонилла Афанасьевка
Мать ребёнка: Серебренникова Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1996