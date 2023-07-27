Серебренникова (Серебренникова) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Серебренникова) Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебренников Геннадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебренников Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебренников Андрей Афанасьев

Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Озорнина Леонилла Афанасьевка

Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Афонасий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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