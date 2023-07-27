Серебренникова (Серебренникова) Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебренников Геннадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебренников Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебренников Андрей Афанасьев
Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Озорнина Леонилла Афанасьевка
Отец ребёнка: Серебренников Афонасий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно