Федосеева (Серебренникова) Анна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Серебренникова) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Серебренников Игнатий Алексеев

Мать: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Федосеев Николай Петров

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Феня Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Ефим Петров

Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Смерть
1975
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