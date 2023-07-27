Федосеева (Серебренникова) Анна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Феня Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Ефим Петров
Отец ребёнка: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975