Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Феня Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Любовь Петровна
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Ефим Петров
Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972