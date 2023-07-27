Федосеев Петр Григорьевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Федосеев Николай Петров

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Феня Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Виктор Петрович

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Леонид Петрович

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Ефим Петров

Мать ребёнка: Федосеева Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Анна Игнатьевна

Смерть
1972
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