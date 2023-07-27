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(Федосеева) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)

Мать: Федосеева Анна Игнатьевна

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