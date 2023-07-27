Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Федосеева) Любовь Петровна
(Федосеева) Любовь Петровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1917
Пол
Женский
Отец
Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
1897 г.р.
Мать
Федосеева (Серебренникова) Анна Игнатьевна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец:
Федосеев Петр Григорьевич (Егорович)
Мать:
Федосеева Анна Игнатьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия