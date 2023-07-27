(Серебренникова) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серебренникова) Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Серебренников Игнатий Алексеев

Мать: Серебренникова Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Григорьев Осип Денисов

Отец ребёнка: Григорьев Денис Дмитриевич

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев - Серебренников Демид Денисов

Отец ребёнка: Григорьев Денис Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Денисовна

Отец ребёнка: Григорьев Денис Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Денис Дмитриевич

Смерть
1951
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