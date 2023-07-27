(Серебренникова) Дарья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Григорьев Денис Дмитриевич
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев - Серебренников Демид Денисов
Отец ребёнка: Григорьев Денис Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Денисовна
Отец ребёнка: Григорьев Денис Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951